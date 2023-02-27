ФСБ утверждает, что поймала в Севастополе "украинских шпионов": детали
В Севастополе российская оккупационная федеральная служба безопасности задержала двух местных жителей. Утверждается, что это шпионы, работавшие в пользу Украины.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
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"Украинские шпионы"
В оккупированном Севастополе, как заявили представители федеральной службы безопасности, были задержаны двое местных жителей.
Их обвинили в шпионаже в пользу Украины.
В чем их обвиняют
По информации российской стороны, эти два жителя Севастополя якобы сами предлагали украинским спецслужбам приобрести у них информацию об объектах министерства обороны россии в Крыму.
Эту информацию один из "шпионов" якобы успел отправить по электронной почте, а другому не дали ФСБшники, задержав обоих.
Напомним, в Ростове-на-Дону областной суд вынес гражданину рф Д.М. Лобную и гражданину Республики Армения А.Р. Хачаряну за "государственную измену". Речь идет о том, что они собирали сведения для украинского военно-промышленного комплекса.
Фото: ТАСС