ФСБ утверждает, что поймала в Севастополе "украинских шпионов": детали

"Шпионы" якобы продавали информацию о военных объектах украинским спецслужбам

В Севастополе российская оккупационная федеральная служба безопасности задержала двух местных жителей. Утверждается, что это шпионы, работавшие в пользу Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

"Украинские шпионы"

В оккупированном Севастополе, как заявили представители федеральной службы безопасности, были задержаны двое местных жителей.

Их обвинили в шпионаже в пользу Украины.

В чем их обвиняют

По информации российской стороны, эти два жителя Севастополя якобы сами предлагали украинским спецслужбам приобрести у них информацию об объектах министерства обороны россии в Крыму.

Эту информацию один из "шпионов" якобы успел отправить по электронной почте, а другому не дали ФСБшники, задержав обоих.

Напомним, в Ростове-на-Дону областной суд вынес гражданину рф Д.М. Лобную и гражданину Республики Армения А.Р. Хачаряну за "государственную измену". Речь идет о том, что они собирали сведения для украинского военно-промышленного комплекса.

Фото: ТАСС