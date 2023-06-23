ФСБ заявила, що з Росії хотіли вивезти на окуповані території цезій-137

Співробітники ФСБ. Фото: росЗМІ

Федеральна служба безпеки заявила про спробу вивезення з Росії одного кілограму цезію-137. Ця радіоактивна речовина нібито була потрібна для здійснення антиросійської провокації на окупованих територіях України.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

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У Федеральній службі безпеки Російської Федерації заявили, що запобігли вивезенню за межі РФ одного кілограма радіоактивного елементу цезій-137.

Вартість цієї контрабанди, за приблизними даними, становить понад 3,5 млн доларів США.

ФСБ заявляє, що радіоактивну речовину планували вивезти на окуповану територію України і нібито здійснити провокацію, звинувативши у ній російську армію.

Деталі затримання

Російська спецслужба заявила, що затримано було п’ятеро осіб під час спроби вивезення цезію-137.

Зараз затримані, за інформацією ФСБ, уже надають покази.

"РИА Новости" оприлюднили відеозапис, на якому буцімто показано процес затримання "ядерних провокаторів".

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Також глава держави провів брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на атомній станції та закликав до негайних дій.

Додамо, що американські сенатори внесли до верхньої палати Конгресу США резолюцію, щоб у випадку російського теракту на ядерних об’єктах України активізувалася б стаття 5 договору НАТО щодо військової відповіді терористам.