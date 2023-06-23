ФСБ заявила, что из России хотели вывезти на оккупированные территории цезий-137

Сотрудники ФСБ. Фото: росСМИ

Федеральная служба безопасности заявила о попытке вывоза из России одного килограмма цезия-137. Это радиоактивное вещество якобы требовалось для осуществления антироссийской провокации на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

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В Федеральной службе безопасности Российской Федерации заявили, что предотвратили вывоз за пределы РФ одного килограмма радиоактивного элемента цезий-137.

Стоимость этой контрабанды, по приблизительным данным, составляет более 3,5 млн долларов США.

ФСБ заявляет, что радиоактивное вещество планировали вывезти на оккупированную территорию Украины и якобы совершить провокацию, обвинив в ней российскую армию.

Детали задержания

Российская спецслужба заявила, что задержаны были пять человек при попытке вывоза цезия-137.

Сейчас задержанные, по информации ФСБ, уже дают показания.

"РИА Новости" обнародовали видеозапись, на которой якобы показан процесс задержания "ядерных провокаторов".

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС. Также глава государства провел брифинг для стран-партнеров по ситуации на атомной станции и призвал к немедленным действиям.

Добавим, что американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию, чтобы в случае российского теракта на ядерных объектах Украины активизировалась статья 5 договора НАТО о военном ответе террористам.