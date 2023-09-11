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ФСБ затримала головного лікаря Путіна при спробі втекти з РФ, — The Sun

11 вересня 2023 14:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ФСБ затримала головного лікаря Путіна при спробі втекти з РФ, — The Sun
Лікар російського диктатора Путіна Віктор Трухін. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російська ФСБ затримала Віктора Трухіна, який був головним лікарем російського диктатора Володимира Путіна, під час спроби втекти у Білорусь. Він нібито знає усі "медичні таємниці влади". 

Про це пише видання The Sun.

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Повідомляється, що за шість днів до втечі Трухін нібито зник після того, як його звільнили з посади директора Санкт-Петербурзького науково-дослідного Інституту вакцин та сироваток. Його звинуватили у "шахрайстві".

Зрештою, лікар намагався виїхати до Білорусі з нікарагуанським паспортом. ФСБ затримала та порушила проти нього кримінальну справи. Адже, Трухін "може розповісти багато цікавого про російські вакцини і сироватки". 

Нагадаємо, російський пілот і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз повітряне судно до України під час спецоперації ГУР, розповів, що сталося з іншими пілотами. За його словами, по вертольоту було відкрито вогонь під час того, як він перетнув кордон.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін причетний до вбивства Євгена Пригожина. Принаймні, Україна має таку інформацію.

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