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ФСБ задержала главного врача Путина при попытке сбежать из РФ, — The Sun

11 сентября 2023 14:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ФСБ задержала главного врача Путина при попытке сбежать из РФ, — The Sun
Врач российского диктатора Путина Виктор Трухин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российская ФСБ задержала Виктора Трухина, который был главным врачом российского диктатора Владимира Путина, при попытке сбежать в Беларусь. Он якобы знает все "медицинские тайны власти".

Об этом пишет The Sun.

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Сообщается, что за шесть дней до побега Трухин якобы исчез после того, как его уволили с должности директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского Института вакцин и сывороток. Его обвинили в "мошенничестве".

В конце концов врач пытался уехать в Беларусь с никарагуанским паспортом. ФСБ задержала и возбудила против него уголовное дело. Ведь, Трухин "может рассказать много интересного о российских вакцинах и сыворотках".

Напомним, российский пилот и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, перевозивший воздушное судно в Украину во время спецоперации ГУР, рассказал, что произошло с другими пилотами. По его словам, по вертолету был открыт огонь во время пересечения границы.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин причастен к убийству Евгения Пригожина. По крайней мере, у Украины есть такая информация.

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