Костянтин Малофєєв

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ФСБ нібито запобігла замаху на олігарха Костянтина Малофєєва. Він фінансував окупантів, які перебувають на території Донбасу.

Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".

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"Запобігли організованому українськими спецслужбами замаху на життя громадського діяча — голови ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєва", — повідомляє ФСБ.

Російські ЗМІ пишуть, що за спробою вбивства олігарха нібито стоїть "громадянин росії Денис Капустін, який проживає на території України та діє під контролем СБУ, а також є одним з організаторів "Русского добровольческого корпуса".

Росіяни нагадують, що Капустін брав участь "в атаці на села в Брянській області".

За даними ФСБ, автомобіль олігарха намагалися підірвати вибуховим пристроєм, як це було з Дугіною.

Російське ЗМІ опублікувало відео, на якому "зафіксовано" встановлення вибухівки під машину та його "знешкодження" роботом.

ФСБ заявила, що в серпні минулого року запобігла організованій Капустіним диверсії — вибуху на об'єкті нафтогазового комплексу на території Волгоградської області.

У рф проти нього порушено кримінальне провадження. Його звинувачують у теракті, участі у діяльності терористичної організації та незаконному обігу вибухових речовин.

Нагадаємо, російські офіційні особи продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про вторгнення в Брянську область, однак не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.