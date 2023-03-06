Константин Малофеев

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что ФСБ якобы предотвратила покушение на олигарха Константина Малофеева. Он финансировал оккупантов, находящихся на территории Донбасса.

Об этом информирует российское пропагандистское СМИ "РИА Новости".

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"Предотвратили организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — сообщает ФСБ.

Российские СМИ пишут, что за попыткой убийства олигарха якобы стоит "гражданин россии Денис Капустин, проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ, а также один из организаторов "Русского добровольческого корпуса".

Россияне напоминают, что Капустин участвовал "в атаке на села в Брянской области".

По данным ФСБ, автомобиль олигарха пытались взорвать взрывным устройством, как это было с Дугиной.

Российское СМИ опубликовало видео, на котором "зафиксировано" установка взрывчатки под машину и ее "обезвреживание" роботом.

ФСБ заявила, что в августе прошлого года предотвратила организованную Капустиным диверсию — взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.

В рф против него возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в теракте, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Напомним, российские официальные лица продолжали обнародовать ограниченную информацию о вторжении в Брянскую область, однако не смогли придать ясности относительно того, что произошло.