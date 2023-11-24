Що відомо про біглів — який характер, як доглядати і годувати

Пес породи Бігль на вулиці. Фото: УНІАН

Напевно, кожна людина у своєму житті хоче мати вдома ту чи іншу тварину, є такі, хто хоче заводити собаку породи Бігль. Але перш, ніж це робити, радимо вам ознайомитися з характером, харчуванням і доглядом за цим собакою.

Новини.LIVE розповідає детально про собаку породи Бігль.

Читайте також:

Індивідуальні особливості біглів

Який у біглів характер

Ця порода є дуже добродушною, вміє знаходити спільну мову з людьми і любить дітей. Втім, якщо вдома вже є кіт, з ним радимо пов’язувати біглів з раннього віку, щоб налагодити між ними гарні відносини. Ще бігль є гарним собакою для охорони, адже, якщо він бачить щось незвичайне, завжди гавкає.

Втім, варто розуміти, що у тому випадку, якщо грабіжник проникне в будинок або якесь приміщення, бігль, скоріш за все, обере краще пограти з ним.

Порода собак Бігль вдома. Фото: Freepik

Чим годувати біглів

Маленькі за розміром собаки мають досить швидкий процес метаболізму, тобто, вони спалюють свою енергію з високою швидкістю. Через маленький об’єм шлунку, цей собака повинен їсти маленькими порціями, але часто.

Корм для маленьких порід виготовляється так, щоб задовольнити потреби у ключових компонентах. При цьому, продукти подрібнюються таким чином, щоб врахувати маленький розмір щелепи, що, в свою чергу, полегшує процес вживання їжі та покращує травлення.

Бігль, який їсть з миски. Фото: Freepik

Як доглядати за шерстю біглів

Однією з переваг цієї породи є той факт, що за її шерстю дуже легко доглядати. Достатньо цю шерсть вичісувати один раз на тиждень. Але ця порода дуже любить валятися у бруді, тому варто часто купати. Потрібно звертати особливу увагу на вуха цього собаки, адже їх варто регулярно перевіряти на наявність різних інфекцій і чистоту.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати про лабрадорів перш, ніж заводити їх у себе вдома.

Раніше ми розповідали про те, які переваги і недоліки має собака породи Пітбуль.

Також ми повідомляли про те, що варто знати про індивідуальні особливості породи собак Акіта-іну.