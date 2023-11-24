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Гарна шерсть і спортивна статура — що варто знати про біглів

24 листопада 2023 21:35
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Що відомо про біглів — який характер, як доглядати і годувати
Пес породи Бігль на вулиці. Фото: УНІАН
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Напевно, кожна людина у своєму житті хоче мати вдома ту чи іншу тварину, є такі, хто хоче заводити собаку породи Бігль. Але перш, ніж це робити, радимо вам ознайомитися з характером, харчуванням і доглядом за цим собакою.

Новини.LIVE розповідає детально про собаку породи Бігль.

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Індивідуальні особливості біглів 

Який у біглів характер

Ця порода є дуже добродушною, вміє знаходити спільну мову з людьми і любить дітей. Втім, якщо вдома вже є кіт, з ним радимо пов’язувати біглів з раннього віку, щоб налагодити між ними гарні відносини. Ще бігль є гарним собакою для охорони, адже, якщо він бачить щось незвичайне, завжди гавкає.

Втім, варто розуміти, що у тому випадку, якщо грабіжник проникне в будинок або якесь приміщення, бігль, скоріш за все, обере краще пограти з ним. 

Порода собак Бигль дома
Порода собак Бігль вдома. Фото: Freepik

Чим годувати біглів 

Маленькі за розміром собаки мають досить швидкий процес метаболізму, тобто, вони спалюють свою енергію з високою швидкістю. Через маленький об’єм шлунку, цей собака повинен їсти маленькими порціями, але часто.

Корм для маленьких порід виготовляється так, щоб задовольнити потреби у ключових компонентах. При цьому, продукти подрібнюються таким чином, щоб врахувати маленький розмір щелепи, що, в свою чергу, полегшує процес вживання їжі та покращує травлення.

Бигль, который ест из миски
Бігль, який їсть з миски. Фото: Freepik

Як доглядати за шерстю біглів

Однією з переваг цієї породи є той факт, що за її шерстю дуже легко доглядати. Достатньо цю шерсть вичісувати один раз на тиждень. Але ця порода дуже любить валятися у бруді, тому варто часто купати. Потрібно звертати особливу увагу на вуха цього собаки, адже їх варто регулярно перевіряти на наявність різних інфекцій і чистоту. 

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати про лабрадорів перш, ніж заводити їх у себе вдома. 

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