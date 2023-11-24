Что известно о биглях — какой характер, как ухаживать и кормить

Пес породы Бигль на улице. Фото: УНИАН

Наверное каждый человек в своей жизни хочет иметь дома то или иное животное, есть такие, кто хочет заводить собаку породы Бигль. Но прежде, чем это делать, рекомендуем вам ознакомиться с характером, питанием и уходом за этой собакой.

Новини.LIVE рассказывает подробно о собаке породы Бигль.

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Индивидуальные особенности биглей

Какой у биглей характер

Эта порода очень добродушна, умеет находить общий язык с людьми и любит детей. Впрочем, если дома уже есть кот, с ним советуем связывать биглей с раннего возраста, чтобы наладить между ними хорошие отношения. Еще бигль является хорошей собакой для охраны, ведь, если она видит что-то необычное, всегда лает.

Впрочем, следует понимать, что в том случае, если грабитель проникнет в дом или какое-нибудь помещение, бигль, скорее всего, выберет лучше поиграть с ним.

Порода собак Бигль дома. Фото: Freepik

Чем кормить биглей

Маленькие по размеру собаки имеют достаточно быстрый процесс метаболизма, то есть, они сжигают свою энергию с высокой скоростью. Из-за маленького объема желудка эта собака должна есть маленькими порциями, но часто.

Корм для маленьких пород производится так, чтобы удовлетворить потребности в ключевых компонентах. При этом, продукты измельчаются таким образом, чтобы учесть маленький размер челюсти, что, в свою очередь, облегчает процесс употребления пищи и улучшает пищеварение.

Бигль, который ест из миски. Фото: Freepik

Как ухаживать за шерстью биглей

Одним из преимуществ этой породы является тот факт, что за ее шерстью очень легко ухаживать. Достаточно эту шерсть вычесывать один раз в неделю. Но эта порода очень любит валяться в грязи, поэтому часто стоит купать. Нужно обращать особое внимание на уши этой собаки, ведь их следует регулярно проверять на наличие разных инфекций и чистоту.

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