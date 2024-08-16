Трамп поскаржився журналістам, що його всі ображають, в тому числі й сама Гарріс, тому він має право ображати її

Дональд Трамп під час своєї пресконференції. Фото: Reuters

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп провів чергову передвиборчу пресконференцію у своєму гольф-клубі, де жорстко пройшовся по Камалі Гарріс, що є кандидаткою на пост Президента США від демократів. Трамп обзивав її не розумно, а інших звинувачував у намаганнях відправити його до в'язниці.

Про це йдеться 15 серпня, у четвер у репортажі ABC News.

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Чому Трамп вважає, що має право ображати Гарріс

На питання журналістів щодо злих та образливих слів на адресу суперниці Трамп відповів, що має право так робити, бо не поважає її.

"Я думаю, що маю право на особисті нападки. Я не дуже поважаю її. Я не дуже поважаю її інтелект, і я думаю, що вона буде жахливим президентом", — сказав Трамп.

Своє небажання бути більш добрим чи чемним кандидат від республіканців пояснив відповідним ставленням до нього інших людей.

"Деякі люди кажуть: "О, чому б вам не бути добрим?" Але вони недобрі до мене, вони хочуть посадити мене у в'язницю. Мене!", — поскаржився Трамп.

Потім мільярдер пройшовся по економіці кабінету Джо Байдена і почав наочно, на прикладах, розклавши товари на столах, пояснювати, як все здорожчало при "поганому Байдені".

Трамп демонструє зростання цін на продукти при Байдені. Фото: Reuters

Журналісти ABC News зазначають, що дійсно інфляція досягла піку в 9,1% під час адміністрації Байдена-Гарріс, але після цього в липні знизилася до 2,9% порівняно з роком тому – це найнижчий показник інфляції з березня 2021 року.

Що Гарріс відповіла Трампу

Звичайно, у передвиборчих перегонах команди кандидатів постійно відстежують кожен рух конкурентів. Тому команда Гарріс моментально відреагувала.

"Трамп зробив єдине, що він знав, як робити — він вийшов і збрехав, вигадав історії, переплутав дати, загалом, нагадав американцям, що він дуже хвора людина", — йдеться в кампанії Гарріс.