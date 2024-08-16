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Харрис неумна, а другие хотят меня посадить в тюрьму — Трамп снова порадовал журналистов

16 августа 2024 06:42
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп пожаловался журналистам, что его все оскорбляют, в том числе и сама Харрис, поэтому он имеет право оскорблять ее.
Дональд Трамп во время своей пресс-конференции. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провел очередную предвыборную пресс-конференцию в своем гольф-клубе, где жестко прошелся по Камале Харрис, являющейся кандидатом на пост президента США от демократов. Трамп обзывал ее неумной, а других обвинял в попытках отправить его в тюрьму.

Об этом говорится в четверг, 15 августа, в репортаже ABC News.

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Почему Трамп считает, что имеет право оскорблять Харрис

На вопрос журналистов о злых и оскорбительных словах в адрес соперницы Трамп ответил, что имеет право так делать, потому что не уважает ее.

"Я думаю, что имею право на личные нападки. Я не очень уважаю ее. Я не очень уважаю ее интеллект, и я думаю, что она будет ужасным президентом", — сказал Трамп.

Свое нежелание быть более добрым или вежливым кандидат от республиканцев объяснил соответствующим отношением к нему других людей.

"Некоторые люди говорят: "О, почему бы вам не быть добрым?" Но они не добры ко мне, они хотят посадить меня в тюрьму. Меня!" — посетовал Трамп.

Затем миллиардер прошелся по экономике кабинета Джо Байдена и начал наглядно, на примерах, разложив товары на столах, объяснять, как все подорожало при "плохом Байдене".

Харрис не умна, а другие хотят меня посадить в тюрьму — Трамп снова порадовал журналистов - фото 1
Трамп показывает рост цен на продукты при Байдене. Фото: Reuters

Журналисты ABC News отмечают, что действительно, инфляция достигла пика в 9,1% во время администрации Байдена-Харрис, но после этого в июле снизилась до 2,9% по сравнению с годом ранее — это самый низкий показатель инфляции с марта 2021 года.

Что Харрис ответила Трампу

Конечно, в предвыборной гонке команды кандидатов постоянно отслеживают каждое движение конкурентов. Потому команда Харрис моментально отреагировала.

"Трамп сделал единственное, что он знал, как делать — он вышел и солгал, придумал истории, перепутал даты, в общем, напомнил американцам, что он очень больной человек", — говорится в заявлении кампании Харрис.

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