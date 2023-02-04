Канада розширила санкції проти росії — хто потрапив до чорного списку

Микола Басков

Уряд Канади запровадив нові санкції проти росії за військове вторгнення в Україну. До нового списку потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, причетних до поширення дезінформації та пропаганди рф.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Хто увійшов до санкційного списку

"Продовжуємо роботу на санкційному фронті. Наш фокус — пропагандисти та конфіскація активів. Канада оновила список", — повідомив Єрмак.

До "чорного" списку потрапили:

Медіагрупа "Росія сьогодні";

Інформагентство "РІА Новини";

Телеведучий Сергій Брільов;

Депутат Олександр Хінштейн;

Військор Євген Піддубний;

Михайло Галустян;

Марат Башаров;

Дмитро Дюжев;

Олександр Буйнов;

Микола Расторгуєв;

Олександр Маршал;

Ігор Бутман;

Діма Білан;

Лариса Долина;

Олег Газманов;

Микола Басков;

Поліна Гагаріна;

Надія Бабкіна;

Ірина Аллегрова;

Михайло Боярський.

Нагадаємо, США передадуть Україні 5,4 млн доларів, конфіскованих у російського олігарха Костянтина Малофєєва. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією рф. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні.