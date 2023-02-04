Канада розширила санкції проти росії — хто потрапив до чорного списку

Газманов, Білан, Басков і не тільки: Канада розширила список санкцій проти пропагандистів рф
Уряд Канади запровадив нові санкції проти росії за військове вторгнення в Україну. До нового списку потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, причетних до поширення дезінформації та пропаганди рф.
Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Хто увійшов до санкційного списку
"Продовжуємо роботу на санкційному фронті. Наш фокус — пропагандисти та конфіскація активів. Канада оновила список", — повідомив Єрмак.
До "чорного" списку потрапили:
- Медіагрупа "Росія сьогодні";
- Інформагентство "РІА Новини";
- Телеведучий Сергій Брільов;
- Депутат Олександр Хінштейн;
- Військор Євген Піддубний;
- Михайло Галустян;
- Марат Башаров;
- Дмитро Дюжев;
- Олександр Буйнов;
- Микола Расторгуєв;
- Олександр Маршал;
- Ігор Бутман;
- Діма Білан;
- Лариса Долина;
- Олег Газманов;
- Микола Басков;
- Поліна Гагаріна;
- Надія Бабкіна;
- Ірина Аллегрова;
- Михайло Боярський.
Нагадаємо, США передадуть Україні 5,4 млн доларів, конфіскованих у російського олігарха Костянтина Малофєєва. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією рф. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні.