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Газманов, Білан, Басков і не тільки: Канада розширила список санкцій проти пропагандистів рф

4 лютого 2023 10:32
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Канада розширила санкції проти росії — хто потрапив до чорного списку
Микола Басков
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Уряд Канади запровадив нові санкції проти росії за військове вторгнення в Україну. До нового списку потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, причетних до поширення дезінформації та пропаганди рф.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

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Хто увійшов до санкційного списку

"Продовжуємо роботу на санкційному фронті. Наш фокус — пропагандисти та конфіскація активів. Канада оновила список", — повідомив Єрмак.

До "чорного" списку потрапили: 

  • Медіагрупа "Росія сьогодні";
  • Інформагентство "РІА Новини";
  • Телеведучий Сергій Брільов;
  • Депутат Олександр Хінштейн;
  • Військор Євген Піддубний;
  • Михайло Галустян;
  • Марат Башаров;
  • Дмитро Дюжев;
  • Олександр Буйнов;
  • Микола Расторгуєв;
  • Олександр Маршал;
  • Ігор Бутман;
  • Діма Білан;
  • Лариса Долина;
  • Олег Газманов;
  • Микола Басков;
  • Поліна Гагаріна;
  • Надія Бабкіна;
  • Ірина Аллегрова;
  • Михайло Боярський.

Нагадаємо, США передадуть Україні 5,4 млн доларів, конфіскованих у російського олігарха Костянтина Малофєєва. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією рф. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні.

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