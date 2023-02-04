Канада расширила санкции против россии - кто попал в черный список

Николай Басков

Правительство Канады ввело новые санкции против россии за военное вторжение в Украину. В новый список попали 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению дезинформации и пропаганды россии.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Кто вошел в санкционный список

"Продолжаем работу на санкционном фронте. Наш фокус — пропагандисты и конфискация активов. Канада обновила список", — сообщил Ермак.

В "черный" список попали:

Медиагруппа "Россия сегодня";

Информагентство "РИА Новости";

Телеведущий Сергей Брилев;

Депутат Александр Хинштейн;

Воин Евгений Поддубный;

Михаил Галустян;

Марат Башаров;

Дмитрий Дюжев;

Александр Буйнов;

Николай Расторгуев;

Александр Маршал;

Игорь Бутман;

Дима Билан;

Лариса Долина;

Олег Газманов;

Николай Басков;

Полина Гагарина;

Надежда Бабкина;

Ирина Аллегрова;

Михаил Боярский.

Напомним, США передадут Украине 5,4 млн долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева. Средства будут использованы для компенсации ущерба, причиненного Украине агрессией россии. Это будет первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.