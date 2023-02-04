Канада расширила санкции против россии - кто попал в черный список

Газманов, Билан, Басков и не только: Канада расширила список санкций против пропагандистов россии
Правительство Канады ввело новые санкции против россии за военное вторжение в Украину. В новый список попали 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению дезинформации и пропаганды россии.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Кто вошел в санкционный список
"Продолжаем работу на санкционном фронте. Наш фокус — пропагандисты и конфискация активов. Канада обновила список", — сообщил Ермак.
В "черный" список попали:
- Медиагруппа "Россия сегодня";
- Информагентство "РИА Новости";
- Телеведущий Сергей Брилев;
- Депутат Александр Хинштейн;
- Воин Евгений Поддубный;
- Михаил Галустян;
- Марат Башаров;
- Дмитрий Дюжев;
- Александр Буйнов;
- Николай Расторгуев;
- Александр Маршал;
- Игорь Бутман;
- Дима Билан;
- Лариса Долина;
- Олег Газманов;
- Николай Басков;
- Полина Гагарина;
- Надежда Бабкина;
- Ирина Аллегрова;
- Михаил Боярский.
Напомним, США передадут Украине 5,4 млн долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева. Средства будут использованы для компенсации ущерба, причиненного Украине агрессией россии. Это будет первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.