Газпром створює приватну військову компанію, — розвідка
Енергетичний монополіст "Газпром нафту" створює власну приватну військову організацію. Відповідне розпорядження було підписано главою уряду рф Михайлом Мішустіним.
Про це повідомляє розвідка України.
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Приватна військова компанія
"Документ встановлює, що засновниками організації буде ВАТ "Газпром нафта" з розміром частки у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація стаф-центр" з часткою 30%", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що при створенні "організації" уряд рф посилається на закон "Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі нової "організації" не може бути меншим за 50%.
Нагадаємо, що Болгарія розпочала будівництво газопроводу до сусідньої Сербії. Це допоможе послабити залежність регіону від постачання з росії, які стали ненадійними на тлі війни в Україні.