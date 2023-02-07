Газпром створює приватну військову компанію

Енергетичний монополіст "Газпром Нафта"

Енергетичний монополіст "Газпром нафту" створює власну приватну військову організацію. Відповідне розпорядження було підписано главою уряду рф Михайлом Мішустіним.

Про це повідомляє розвідка України.

Приватна військова компанія

"Документ встановлює, що засновниками організації буде ВАТ "Газпром нафта" з розміром частки у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація стаф-центр" з часткою 30%", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що при створенні "організації" уряд рф посилається на закон "Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі нової "організації" не може бути меншим за 50%.

Нагадаємо, що Болгарія розпочала будівництво газопроводу до сусідньої Сербії. Це допоможе послабити залежність регіону від постачання з росії, які стали ненадійними на тлі війни в Україні.