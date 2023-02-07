Газпром создает частную военную компанию

Энергетический монополист "Газпром Нефть"

Энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства россии Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает разведка Украины.

Частная военная компания

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ОАО "газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стаф-центр" с долей 30%", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что при создании "организации" правительство рф ссылается на закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале новой "организации" не может быть меньше 50%.

Напомним, что Болгария начала строительство газопровода в соседнюю Сербию. Это поможет ослабить зависимость региона от поставок из россии, которые стали ненадежными на фоне войны в Украине.