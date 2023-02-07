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Газпром создает частную военную компанию, — разведка

7 февраля 2023 15:43
оновлено: 15:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Газпром создает частную военную компанию
Энергетический монополист "Газпром Нефть"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства россии Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает разведка Украины.

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Частная военная компания

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ОАО "газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стаф-центр" с долей 30%", — говорится в  сообщении.

Также сообщается, что при создании "организации" правительство рф ссылается на закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале новой "организации" не может быть меньше 50%.

Напомним, что Болгария начала строительство газопровода в соседнюю Сербию. Это поможет ослабить зависимость региона от поставок из россии, которые стали ненадежными на фоне войны в Украине.

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