Газпром создает частную военную компанию, — разведка
Энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства россии Михаилом Мишустиным.
Об этом сообщает разведка Украины.
-
У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
Частная военная компания
"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ОАО "газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стаф-центр" с долей 30%", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что при создании "организации" правительство рф ссылается на закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале новой "организации" не может быть меньше 50%.
Напомним, что Болгария начала строительство газопровода в соседнюю Сербию. Это поможет ослабить зависимость региона от поставок из россии, которые стали ненадежными на фоне войны в Украине.