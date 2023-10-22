"Газпром" закачає ще більше газу до Угорщини та Китаю вже цієї зими
Російський "Газпром" планує здійснити додаткові поставки газу до Угорщини та Китаю цієї зими. Про це домовився російський диктатор з лідерами обох країн під час поїздки до Пекіну на минулому тижні.
Про це повідомляє видання Reuters.
"Газпром" здійснюватиме поставки до Угорщини та Китаю
Повідомляється, що минулого вівторка російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідерами Угорщини та Китаю у Пекіні.
У ході зустрічі сторони домовились, що РФ здійснить додаткові поставки газу до Угорщини та надасть Китаю 600 мільйонів кубометрів газу цього року на додаток до контрактних зобов'язань.
У виданні зазначається, що таким чином "Газпром" прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків в Європі через війну в Україні.
Загроза з боку Угорщини
Наголошується, що країни ЄС різко зменшили свою залежність від російських енергоресурсів у відповідь на війну в Україні. Водночас, Угорщина, як єдиний член союзу, продовжує підтримувати РФ.
"Орбан сказав Путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні у вівторок, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії і намагалася врятувати двосторонні контакти", — йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим країна вважається "ключовим потенційним противником рішення" щодо членства України у ЄС. Відомо, що відкриття переговорів мають розпочатися вже у грудні.
Нагадаємо, Молдова більше не закуповуватиме газ у російського "Газпрому". Республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.
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