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"Газпром" закачає ще більше газу до Угорщини та Китаю вже цієї зими

22 жовтня 2023 19:23
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Козюк Тетяна
редактор
"Газпром" закачає ще більше газу до Угорщини та Китаю вже цієї зими
Працівник "Газпрому". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський "Газпром" планує здійснити додаткові поставки газу до Угорщини та Китаю цієї зими. Про це домовився російський диктатор з лідерами обох країн під час поїздки до Пекіну на минулому тижні. 

Про це повідомляє видання Reuters

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"Газпром" здійснюватиме поставки до Угорщини та Китаю

Повідомляється, що минулого вівторка російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідерами Угорщини та Китаю у Пекіні.

У ході зустрічі сторони домовились, що РФ здійснить додаткові поставки газу до Угорщини та надасть Китаю 600 мільйонів кубометрів газу цього року на додаток до контрактних зобов'язань.

У виданні зазначається, що таким чином "Газпром" прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків в Європі через війну в Україні.

Загроза з боку Угорщини

Наголошується, що країни ЄС різко зменшили  свою залежність від російських енергоресурсів у відповідь на війну в Україні. Водночас, Угорщина, як єдиний член союзу, продовжує підтримувати РФ. 

"Орбан сказав Путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні у вівторок, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії і намагалася врятувати двосторонні контакти", — йдеться у повідомленні. 

У зв'язку з цим країна вважається "ключовим потенційним противником рішення" щодо членства України у ЄС. Відомо, що відкриття переговорів мають розпочатися вже у грудні.

Нагадаємо, Молдова більше не закуповуватиме газ у російського "Газпрому". Республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

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