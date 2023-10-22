"Газпром" закачає ще більше газу до Угорщини та Китаю вже цієї зими

Працівник "Газпрому". Фото: росЗМІ

Російський "Газпром" планує здійснити додаткові поставки газу до Угорщини та Китаю цієї зими. Про це домовився російський диктатор з лідерами обох країн під час поїздки до Пекіну на минулому тижні.

Про це повідомляє видання Reuters.

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"Газпром" здійснюватиме поставки до Угорщини та Китаю

Повідомляється, що минулого вівторка російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідерами Угорщини та Китаю у Пекіні.

У ході зустрічі сторони домовились, що РФ здійснить додаткові поставки газу до Угорщини та надасть Китаю 600 мільйонів кубометрів газу цього року на додаток до контрактних зобов'язань.

У виданні зазначається, що таким чином "Газпром" прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків в Європі через війну в Україні.

Загроза з боку Угорщини

Наголошується, що країни ЄС різко зменшили свою залежність від російських енергоресурсів у відповідь на війну в Україні. Водночас, Угорщина, як єдиний член союзу, продовжує підтримувати РФ.

"Орбан сказав Путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні у вівторок, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії і намагалася врятувати двосторонні контакти", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим країна вважається "ключовим потенційним противником рішення" щодо членства України у ЄС. Відомо, що відкриття переговорів мають розпочатися вже у грудні.

Нагадаємо, Молдова більше не закуповуватиме газ у російського "Газпрому". Республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.