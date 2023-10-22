"Газпром" закачает еще больше газа в Венгрию и Китай уже этой зимой

Работник "Газпрома". Фото: росСМИ

Российский "Газпром" планирует осуществить дополнительные поставки газа в Венгрию и Китай этой зимой. Об этом договорился российский диктатор с лидерами обеих стран во время поездки в Пекин на прошлой неделе.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Сообщается, что в прошлый вторник российский диктатор Владимир Путин встретился с лидерами Венгрии и Китая в Пекине.

В ходе встречи стороны договорились, что РФ осуществит дополнительные поставки газа в Венгрию и предоставит Китаю 600 миллионов кубометров газа в этом году в дополнение к контрактным обязательствам.

В издании отмечается, что таким образом "Газпром" стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе из-за войны в Украине.

Угроза со стороны Венгрии

Отмечается, что страны ЕС резко снизили свою зависимость от российских энергоресурсов в ответ на войну в Украине. В то же время Венгрия как единственный член союза продолжает поддерживать РФ.

"Орбан сказал Путину во время встречи в Пекине во вторник, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и пыталась спасти двусторонние контакты", — говорится в сообщении.

В связи с этим страна считается "ключевым потенциальным противником решения" по членству Украины в ЕС. Известно, что открытие переговоров должно начаться уже в декабре.

Напомним, Молдова больше не будет закупать газ у российского "Газпрома". Республике удалось извлечь газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.