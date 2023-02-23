Генасамблея ООН ухвалила українську формулу миру — деталі

Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію до роковин російського вторгнення
Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію до роковин російського вторгнення. Вона закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру".
Про це повідомляє "Суспільне".
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Резолюція з українською формулою миру
За резолюцію проголосували 141 зі 193 країн-членів країн, проти — 7.
Проти голосували росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. 32 країни утримались.
Правки Білорусі
Білорусь внесла низку поправок до проєкту резолюції Генасамблеї ООН до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".
Білорусь зокрема пропонує виключити із преамбули слова "через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну".
Формулювання "…агресії рф проти України, включаючи напади на об'єкти критично важливої інфраструктури по всій території України…" у Мінську хочуть замінити фразою "…військових дій в Україні".
Також, Білорусь запропонувала виключити з резолютивної частини вимогу про те, щоб "рф негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Крім того, Мінськ пропонує згадати західну допомогу Україні, яка нібито заважає "досягненню сталого миру" і закликати до "початку мирних переговорів".
На думку офіційного Мінська, резолюцію також слід доповнити закликом "враховувати докорінні причини конфлікту в Україні та навколо неї, включаючи законні побоювання держав-членів щодо безпеки", а також "утримуватися від посилання зброї до зони конфлікту".
Усі поправки, які внесла Білорусь, відхилили.
Нагадаємо, напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну лідери країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою, в якій назвали Україну "частиною європейської родини" та продемонстрували неабияку підтримку.