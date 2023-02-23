Генасамблея ООН ухвалила українську формулу миру — деталі

За резолюцію проголосували 141 зі 193 країн-членів країн

Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію до роковин російського вторгнення. Вона закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру".

Про це повідомляє "Суспільне".

Резолюція з українською формулою миру

За резолюцію проголосували 141 зі 193 країн-членів країн, проти — 7.

Проти голосували росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. 32 країни утримались.

Правки Білорусі

Білорусь внесла низку поправок до проєкту резолюції Генасамблеї ООН до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Білорусь зокрема пропонує виключити із преамбули слова "через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну".

Формулювання "…агресії рф проти України, включаючи напади на об'єкти критично важливої інфраструктури по всій території України…" у Мінську хочуть замінити фразою "…військових дій в Україні".

Також, Білорусь запропонувала виключити з резолютивної частини вимогу про те, щоб "рф негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Крім того, Мінськ пропонує згадати західну допомогу Україні, яка нібито заважає "досягненню сталого миру" і закликати до "початку мирних переговорів".

На думку офіційного Мінська, резолюцію також слід доповнити закликом "враховувати докорінні причини конфлікту в Україні та навколо неї, включаючи законні побоювання держав-членів щодо безпеки", а також "утримуватися від посилання зброї до зони конфлікту".

Усі поправки, які внесла Білорусь, відхилили.

Нагадаємо, напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну лідери країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою, в якій назвали Україну "частиною європейської родини" та продемонстрували неабияку підтримку.