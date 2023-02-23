Генассамблея ООН приняла украинскую формулу мира — детали

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов стран

Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию к годовщине российского вторжения. Она призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".

Об этом сообщает "Суспільне".

Резолюция по украинской формуле мира

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов стран, против — 7.

Против голосовали россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. 32 страны воздержались.

Правки Беларуси

Беларусь внесла ряд поправок в проект резолюции Генассамблеи ООН к годовщине начала полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Беларусь, в частности, предлагает исключить из преамбулы слова "через год после начала полномасштабного вторжения в Украину".

Формулирование "агрессии россии против Украины, включая нападения на объекты критически важной инфраструктуры по всей территории Украины..." в Минске хотят заменить фразой "...военных действий в Украине".

Также Беларусь предложила исключить из резолютивной части требование о том, чтобы "рф немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Кроме того, Минск предлагает вспомнить западную помощь Украине, которая якобы мешает "достижению устоявшегося мира" и призвать к "началу мирных переговоров".

По мнению официального Минска, резолюцию также следует дополнить призывом "учитывать коренные причины конфликта в Украине и вокруг нее, включая законные опасения государств-членов по безопасности", а также "воздерживаться от ссылки оружия в зону конфликта".

Все поправки, внесенные Беларусью, отклонили.

Напомним, в канун годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину лидеры стран Евросоюза выступили с совместным заявлением, в котором назвали Украину "частью европейской семьи" и продемонстрировали немалую поддержку.