Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию к годовщине российского вторжения arrow

Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию к годовщине российского вторжения

23 февраля 2023 23:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Генассамблея ООН приняла украинскую формулу мира — детали
За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов стран
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию к годовщине российского вторжения. Она призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Резолюция по украинской формуле мира

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов стран, против — 7.

Против голосовали россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. 32 страны воздержались.

голосование

Правки Беларуси

Беларусь внесла ряд поправок в проект резолюции Генассамблеи ООН к годовщине начала полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Беларусь, в частности, предлагает исключить из преамбулы слова "через год после начала полномасштабного вторжения в Украину".

Формулирование "агрессии россии против Украины, включая нападения на объекты критически важной инфраструктуры по всей территории Украины..." в Минске хотят заменить фразой "...военных действий в Украине".

Также Беларусь предложила исключить из резолютивной части требование о том, чтобы "рф немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Кроме того, Минск предлагает вспомнить западную помощь Украине, которая якобы мешает "достижению устоявшегося мира" и призвать к "началу мирных переговоров".

По мнению официального Минска, резолюцию также следует дополнить призывом "учитывать коренные причины конфликта в Украине и вокруг нее, включая законные опасения государств-членов по безопасности", а также "воздерживаться от ссылки оружия в зону конфликта".

Все поправки, внесенные Беларусью, отклонили.

Напомним, в канун годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину лидеры стран Евросоюза выступили с совместным заявлением, в котором назвали Украину "частью европейской семьи" и продемонстрировали немалую поддержку.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

23:28 Били из минометов и артиллерии: оккупанты в течение дня обстреляли пять общин Сумской области

23:27 Домашняя автоматизация: шаг к гендерному равенству или угроза приватности

22:55 Путин все еще хочет захватить Киев, — Зеленский

22:33 В США рассказали, сколько времени понадобится для того, чтобы доставить в Украину танки Abrams

22:30 Какие продуты следует исключить из рациона после 30 лет: совет эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:17 Как прокачать браузер с помощью ChatGPT: ТОП три полезных расширения

Новина з відео

22:17 Зеленский встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины"

22:03 Украина — часть европейской семьи: в Евросовете выступили с заявлением к годовщине начала вторжения

21:57 Байден завтра объявит про санкции против рф: детали

21:42 Авария поезда с химикатами в США: экипаж был предупрежден о поломке транспорта

Новина з відео

22:17 Зеленский встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины"

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Новина з відео

21:15 Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели

Новина з відео

20:51 Джонсон представит свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:15 Послал за российским кораблем и устроил бойкот: латвийский депутат обругал делегацию рф

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

16:41 23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

Новина з відео

16:40 Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали

Новина з відео

16:11 Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Актуальное по теме

None 23 Февраль 23:29

Били из минометов и артиллерии: оккупанты в течение дня обстреляли пять общин Сумской области

None 23 Февраль 23:22

Домашняя автоматизация: шаг к гендерному равенству или угроза приватности

None 23 Февраль 23:02

Путин все еще хочет захватить Киев, — Зеленский

None 23 Февраль 22:52

В США рассказали, сколько времени понадобится для того, чтобы доставить в Украину танки Abrams

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB