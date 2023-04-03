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Гендиректор МАГАТЕ незабаром відвідає росію: що відомо

3 квітня 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рафаель Гроссі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у середу, 5 квітня, відвідає російський анклав Калінінград. Він хоче обговорити безпеку Запорізької АЕС в Україні.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках своїх поточних консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької АЕС України під час військового конфлікту", — повідомив речник МАГАТЕ.

Ситуація на окупованій атомній станції не покращилася, заявив раніше гендиректор МАГАТЕ, який відвідав об'єкт минулого тижня і вказав на посилення військової активності в цьому районі.

Під час візиту Гроссі сказав, що намагається сформулювати "реалістичні, життєздатні пропозиції", які були б прийнятними для обох сторін.

Нагадаємо, в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), Олег Коріков, заявив, що Україна зацікавлена у продовженні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС принаймні до повернення станції під свій контроль. Він зазначив, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС здійснюється на запрошення України та надає українській стороні дані про стан обладнання та систем, які знаходяться у розпорядженні МАГАТЕ.

Також ми писали, що відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію зараз уже неможливо захистити.

Додамо, очільник МАГАТЕ повідомив, що працює над планом безпеки для тимчасово окупованої ЗАЕС. Рафаель Гроссі хоче знайти розв'язання проблеми, яке б влаштовувало і Київ, і Москву.

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