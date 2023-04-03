Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Гендиректор МАГАТЭ вскоре посетит россию: что известно arrow

Гендиректор МАГАТЭ вскоре посетит россию: что известно

3 апреля 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рафаэль Гросси
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, посетит российский анклав Калининград. Он намерен обсудить безопасность Запорожской АЭС в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Подробности

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках своих текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской АЭС Украины во время военного конфликта", — сообщил представитель МАГАТЭ.

Ситуация на оккупированной атомной станции не улучшилась, заявил ранее гендиректор МАГАТЭ, посетивший объект на прошлой неделе и указавший на усиление военной активности в этом районе.

Во время визита Гросси сказал, что пытается сформулировать "реалистичные, жизнеспособные предложения", которые были бы приемлемы для обеих сторон.

Напомним, и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИАРУ), Олег Кориков, заявил, что Украина заинтересована в продолжении миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС по крайней мере до возвращения станции под свой контроль. Он отметил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС осуществляется по приглашению Украины и предоставляет украинской стороне данные о состоянии оборудования и систем, которые находятся в распоряжении МАГАТЭ.

Также мы писали, что, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.

Добавим, глава МАГАТЭ сообщил, что работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС. Рафаэль Гросси хочет найти решение проблемы, которое устраивало бы и Киев, и Москву.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB