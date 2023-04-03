Гендиректор МАГАТЭ вскоре посетит россию: что известно

Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, посетит российский анклав Калининград. Он намерен обсудить безопасность Запорожской АЭС в Украине.

Об этом сообщает CNN.

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"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках своих текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской АЭС Украины во время военного конфликта", — сообщил представитель МАГАТЭ.

Ситуация на оккупированной атомной станции не улучшилась, заявил ранее гендиректор МАГАТЭ, посетивший объект на прошлой неделе и указавший на усиление военной активности в этом районе.

Во время визита Гросси сказал, что пытается сформулировать "реалистичные, жизнеспособные предложения", которые были бы приемлемы для обеих сторон.

Напомним, и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИАРУ), Олег Кориков, заявил, что Украина заинтересована в продолжении миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС по крайней мере до возвращения станции под свой контроль. Он отметил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС осуществляется по приглашению Украины и предоставляет украинской стороне данные о состоянии оборудования и систем, которые находятся в распоряжении МАГАТЭ.

Также мы писали, что, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.

Добавим, глава МАГАТЭ сообщил, что работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС. Рафаэль Гросси хочет найти решение проблемы, которое устраивало бы и Киев, и Москву.