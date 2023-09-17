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Генерал Міллі розповів, як вплине на хід війни передання КНДР зброї до РФ

17 вересня 2023 12:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Генерал Міллі розповів, як вплине на хід війни передання КНДР зброї до РФ
Гглава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Північна Корея, ймовірно, збільшить поставки військового озброєння до РФ. Водночас, як вважають у США, передана зброя навряд чи матиме вирішальне значення у війні. 

Таку думку висловив генерал США Марк Міллі, передає видання Associated Press.

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Що думає генерал Міллі

За словами генерала, нещодавня зустріч Кім Чен Ина та Володимира Путіна може призвести до збільшення військової допомоги зі сторони Північної Кореї. Ймовірно, країна передасть РФ 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. В якій кількості та коли це станеться — поки невідомо. 

"Чи буде це мати величезну різницю? Я скептично ставлюся до цього", — зазначає Міллі. 

Генерал підкреслив, що не хоче применшувати військову допомогу. Втім, на його думку, це "не матиме вирішального значення".

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.

Додамо, депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина. 

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