Генерал Міллі розповів, як вплине на хід війни передання КНДР зброї до РФ

Гглава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Фото: Reuters

Північна Корея, ймовірно, збільшить поставки військового озброєння до РФ. Водночас, як вважають у США, передана зброя навряд чи матиме вирішальне значення у війні.

Таку думку висловив генерал США Марк Міллі, передає видання Associated Press.

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За словами генерала, нещодавня зустріч Кім Чен Ина та Володимира Путіна може призвести до збільшення військової допомоги зі сторони Північної Кореї. Ймовірно, країна передасть РФ 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. В якій кількості та коли це станеться — поки невідомо.

"Чи буде це мати величезну різницю? Я скептично ставлюся до цього", — зазначає Міллі.

Генерал підкреслив, що не хоче применшувати військову допомогу. Втім, на його думку, це "не матиме вирішального значення".

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.

Додамо, депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина.