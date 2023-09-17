Генерал Міллі розповів, як вплине на хід війни передання КНДР зброї до РФ
Північна Корея, ймовірно, збільшить поставки військового озброєння до РФ. Водночас, як вважають у США, передана зброя навряд чи матиме вирішальне значення у війні.
Таку думку висловив генерал США Марк Міллі, передає видання Associated Press.
Що думає генерал Міллі
За словами генерала, нещодавня зустріч Кім Чен Ина та Володимира Путіна може призвести до збільшення військової допомоги зі сторони Північної Кореї. Ймовірно, країна передасть РФ 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. В якій кількості та коли це станеться — поки невідомо.
"Чи буде це мати величезну різницю? Я скептично ставлюся до цього", — зазначає Міллі.
Генерал підкреслив, що не хоче применшувати військову допомогу. Втім, на його думку, це "не матиме вирішального значення".
Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.
Додамо, депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина.