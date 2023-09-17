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Генерал Милли рассказал, как повлияет на ход войны передача КНДР оружия в РФ

17 сентября 2023 12:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Генерал Милли рассказал, как повлияет на ход войны передача КНДР оружия в РФ
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Северная Корея, вероятно, увеличит поставки военного вооружения в РФ. В то же время, как считают в США, переданное оружие вряд ли будет иметь решающее значение в войне.

Такое мнение высказал генерал США Марк Милли, передает Associated Press.

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Что думает генерал Милли

По словам генерала, недавняя встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина может привести к увеличению военной помощи со стороны Северной Кореи. Вероятно, страна передаст РФ 152-мм артиллерийские снаряды советских времен. В каком количестве и когда это произойдет, пока неизвестно.

"Будет ли это огромная разница? Я скептически отношусь к этому", — отмечает Милли.

Генерал подчеркнул, что не хочет приуменьшать военную помощь. Впрочем, по его мнению, это "не будет иметь решающего значения".

Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.

Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ына.

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