Генсек НАТО закликав Південну Корею почати надавати Україні зброю
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України. Він нагадав про досвід інших країн, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення росії.
Про це повідомляє Reuters.
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Подробиці
Столтенберг перебуває в Сеулі, першій зупинці під час поїздки, яка включатиме Японію та спрямована на зміцнення зв’язків із союзниками США перед обличчям війни в Україні та зростання конкуренції з Китаєм.
Виступаючи в Інституті перспективних досліджень Чея в Сеулі, він подякував Південній Кореї за її нелетальну допомогу Україні, але закликав зробити більше, додавши, що існує "термінова потреба" в боєприпасах.
"Я закликаю Республіку Корея продовжувати і активізувати конкретне питання військової підтримки. Зрештою, це рішення приймати вам, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, політика яких ніколи не експортувала зброю в країни, що перебувають у конфлікті, зараз змінили цю політику", — нагадав Столтенберг.
Відмова Кореї від постачання зброї Україні
Восени минулого року у ЗМІ з'явилася інформація, що США планують придбати в Південної Кореї зброю для України, яку потім доставлять за посередництва Чехії.
Після цього президент рф володимир путін звинуватив Південну Корею в постачанні Україні зброї та боєприпасів. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль своєю чергою заявив, що Сеул не надає Україні летальну зброю.
Південна Корея, попри те, що вона є союзником США, стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати антагонізації росії як з економічних причин, так і через вплив, який москва може мати на Північну Корею.
"Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію", — сказав тоді Юн.
Згодом Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що між США та Південною Кореєю ведуться переговори щодо експорту зброї, а саме 155-міліметрових артилерійських снарядів для поповнення запасів Вашингтона. Головною умовою передачі цих боєприпасів є те, що США повинні виступити їх кінцевими користувачами.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого. Він зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та обговорить низку питань, включаючи війну в Україні.