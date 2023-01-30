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Генсек НАТО призвал Южную Корею начать предоставлять Украине оружие

30 января 2023 08:07
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Генсек НАТО призвал Южную Корею начать предоставлять Украине оружие
Йенс Столтенберг в Корее заявил, что у Украины "срочная потребность" в боеприпасах
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины. Он напомнил об опыте других стран, изменивших свою политику непредоставления оружия странам в конфликте после вторжения России.

Об этом сообщает Reuters .

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Подробности

Столтенберг находится в Сеуле, первой остановке во время поездки, включающей Японию и направленную на укрепление связей с союзниками США перед лицом войны в Украине и рост конкуренции с Китаем.

Выступая в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за ее нелетальную помощь Украине, но призвал сделать больше, добавив, что существует "срочная потребность" в боеприпасах.

"Я призываю Республику Корея продолжать и активизировать конкретный вопрос военной поддержки. В конце концов, это решение принимать вам, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, политика которых никогда не экспортировала оружие в находящиеся в конфликте страны, сейчас изменили эту политику", - напомнил Столтенберг.

Отказ Кореи от поставок оружия Украине

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что США планируют приобрести в Южной Корее оружие для Украины, которое затем доставят при посредничестве Чехии.

После этого президент России Владимир Путин обвинил Южную Корею в поставке Украине оружия и боеприпасов. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в свою очередь заявил, что Сеул не предоставляет Украине летальное оружие.

Южная Корея, несмотря на то, что она является союзником США, утверждала, что не будет оказывать Украине летальную помощь, и пыталась избегать антагонизации России как по экономическим причинам, так и из-за влияния, которое москва может оказать на Северную Корею.

"Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию", - сказал Юн.

Впоследствии Министерство обороны Южной Кореи сообщило , что между США и Южной Кореей ведутся переговоры по экспорту оружия, а именно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для пополнения запасов Вашингтона. Главным условием передачи этих боеприпасов есть то, что США должны выступить их конечными пользователями.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля . Он встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине.

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