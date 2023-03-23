Генсек ООН закликав людство припинити "вампірське" споживання води

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

ООН проводить першу за 50 років конференцію з водної безпеки із закликом до світових урядів краще використовувати водні ресурси.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Вампірське" споживання води

Відомо, що глобальна конференція з проблем води проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 22–24 березня. У ній бере участь українська делегація, яку очолює міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Ми виснажуємо життєву силу людства через вампірське надмірне споживання та нераціональне використання води… Уряди повинні розробити і впровадити плани, які забезпечать рівний доступ до води для всіх людей, водночас зберігаючи цей дорогоцінний ресурс", — сказав у своєму виступі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він наголосив, що близько 2 млрд людей на Землі не мають доступу до безпечної питної води, а 3,6 млрд — елементарних санітарних умов.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ наблизився до зростання глобальної температури, що може призвести до кліматичної катастрофи. Наслідки можуть бути руйнівними.