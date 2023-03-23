Генсек ООН призвал человечество прекратить "вампирское" потребление воды

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш

ООН проводит первую за 50 лет конференцию по водной безопасности с призывом к мировым правительствам лучше использовать водные ресурсы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Вампирское" потребление воды

Известно, что глобальная конференция по проблемам воды проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-24 марта. В ней принимает участие украинская делегация, возглавляемая министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Русланом Стрелецом.

"Мы истощаем жизненную силу человечества из-за вампирского чрезмерного потребления и нерационального использования воды… Правительства должны разработать и внедрить планы, которые обеспечат равный доступ к воде для всех людей, сохраняя этот драгоценный ресурс", — сказал в своем выступлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он подчеркнул, что около 2 млрд человек на Земле не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 3,6 млрд — элементарных санитарных условий.

Напомним, что недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир приблизился к росту глобальной температуры, что может привести к климатической катастрофе. Последствия могут быть разрушительными.