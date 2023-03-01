Геологи попереджають Стамбул про потужний землетрус: деталі
Іноземні геологи висловили попередження про можливість потужного землетрусу в промисловому північному заході Туреччини, який може зачепити Стамбул. Регіон знаходиться поблизу розломів, що робить його особливо вразливим для землетрусів.
Про це пише Euractiv.
-
ЗСУ можуть відступити від Бахмута, — радник Зеленського
-
У Кадіївці стався вибух на заводі, де росіяни ховали фури з боєприпасами
-
Експрацівник військкомату за гроші допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон
-
В "Укргідрометцентрі" розповіли, яким був березень в минулі роки: чим дивував нас місяць
-
Пенсії частині українців підвищать пізніше: кого стосується
-
Футболіст Дзюба зізнався, що любить путіна за відсутність "гендерних належностей"
-
Виявили тепловізором: на Одещині затримали чотирьох втікачів
-
Під час тривоги ППО збила російський безпілотник над Київщиною: що відомо
-
Пілот розвернув літак, аби показати пасажирам північне сяйво
-
Багато палить та ганяє на автівках: Арнольд Шварценеггер дебютує у серіалах
Землетрус у Туреччині
У повідомленні зазначається, що два землетруси, що сталися в Стамбулі 1999 року з різницею в три місяці, призвели до загибелі близько 20 тисяч людей на північному заході країни.
Експерти наголошують, що якщо відбудеться новий землетрус у Стамбулі, то влада має негайно почати готуватися до можливих наслідків. Руйнування такого масштабу в промисловому центрі Туреччини може мати серйозні наслідки й призвести до хаосу.
Заступник генерального секретаря опозиційного Стамбульського муніципалітету, Бугра Гекче, висловив своє занепокоєння щодо цієї ситуації та заявив, що команда президента Тайіпа Ердогана має розглядати це як проблему національної безпеки та виділяти ресурси для її вирішення.
"Це промисловий центр Туреччини. Руйнування такого масштабу тут може мати набагато серйозніші наслідки, які можуть призвести до руйнування країни", — сказав Бугра Гекче.
Нагадаємо, що 27 лютого, у південно-східній турецькій провінції Малатья в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,6 . Воно забрало життя двох людей, поранено 140 людей.
Згідно з інформацією, опублікованою Управлінням з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини, 40 постраждалих було госпіталізовано, а 12 перебувають у критичному стані.
Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Ешилюрт на глибині 6,96 км. При цьому варто зазначити, що провінція Малатья вже не вперше стає жертвою природних лих. Так, 6 лютого в цій області сталися потужні поштовхи, внаслідок яких загинуло понад 44 тисячі осіб, а десятки тисяч втратили свої будинки.
Також ми повідомляли, що у Києві може статися потужний землетрус . Його магнітуда здатна досягти 7 балів.