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Геологи попереджають Стамбул про потужний землетрус: деталі

1 березня 2023 13:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Землетрус у Туреччині
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Іноземні геологи висловили попередження про можливість потужного землетрусу в промисловому північному заході Туреччини, який може зачепити Стамбул. Регіон знаходиться поблизу розломів, що робить його особливо вразливим для землетрусів.

Про це пише Euractiv.

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У повідомленні зазначається, що два землетруси, що сталися в Стамбулі 1999 року з різницею в три місяці, призвели до загибелі близько 20 тисяч людей на північному заході країни.

Експерти наголошують, що якщо відбудеться новий землетрус у Стамбулі, то влада має негайно почати готуватися до можливих наслідків. Руйнування такого масштабу в промисловому центрі Туреччини може мати серйозні наслідки й призвести до хаосу.

Заступник генерального секретаря опозиційного Стамбульського муніципалітету, Бугра Гекче, висловив своє занепокоєння щодо цієї ситуації та заявив, що команда президента Тайіпа Ердогана має розглядати це як проблему національної безпеки та виділяти ресурси для її вирішення.

"Це промисловий центр Туреччини. Руйнування такого масштабу тут може мати набагато серйозніші наслідки, які можуть призвести до руйнування країни", — сказав Бугра Гекче.

Нагадаємо, що 27 лютого, у південно-східній турецькій провінції Малатья в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,6 . Воно забрало життя двох людей, поранено 140 людей.

Згідно з інформацією, опублікованою Управлінням з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини, 40 постраждалих було госпіталізовано, а 12 перебувають у критичному стані.

Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Ешилюрт на глибині 6,96 км. При цьому варто зазначити, що провінція Малатья вже не вперше стає жертвою природних лих. Так, 6 лютого в цій області сталися потужні поштовхи, внаслідок яких загинуло понад 44 тисячі осіб, а десятки тисяч втратили свої будинки.

Також ми повідомляли, що у Києві може статися потужний землетрус . Його магнітуда здатна досягти 7 балів.

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