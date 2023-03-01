Геологи предупреждают Стамбул о мощном землетрясении: детали

Землетрясение в Турции

Иностранные геологи высказали предупреждение о возможности мощного землетрясения в промышленном северо-западе Турции, которое может затронуть Стамбул. Регион находится вблизи разломов, что делает его особенно уязвимым для землетрясений.

Об этом пишет Euractiv.

Землетрясение в Турции

В сообщении указывается, что два землетрясения, произошедших в Стамбуле в 1999 году с разницей в три месяца, привели к гибели около 20 тысяч человек на северо-западе страны.

Эксперты подчеркивают, что если произойдет новое землетрясение в Стамбуле, то власти должны немедленно начать готовиться к возможным последствиям. Разрушение такого масштаба в промышленном центре Турции может иметь серьезные последствия и привести к хаосу.

Заместитель генерального секретаря оппозиционного Стамбульского муниципалитета, Бугра Гекче, выразил свою обеспокоенность относительно данной ситуации и заявил, что команда президента Тайипа Эрдогана должна рассматривать это как проблему национальной безопасности и выделять ресурсы для ее решения.

"Это промышленный центр Турции. Разрушение такого масштаба здесь может иметь гораздо более серьезные последствия, которые могут привести к разрушению страны", — сказал Бугра Гекче.

Напомним, что 27 февраля, в юго-восточной турецкой провинции Малатья в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Оно унесло жизни двух человек, ранено 140 человек.

Согласно информации, опубликованной Управлением по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, 40 пострадавших были госпитализированы, а 12 находятся в критическом состоянии.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Ешилюрт на глубине 6,96 км. При этом стоит отметить, что провинция Малатья уже не в первый раз становится жертвой природных бедствий. Так, 6 февраля в этой области произошли мощные толчки, в результате которых погибли более 44 тысяч человек, а десятки тысяч потеряли свои дома.

Также мы сообщали, что в Киеве может произойти мощное землетрясение. Его магнитуда способна достичь 7 баллов.