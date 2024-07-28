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Гірше, ніж французи — Орбан вибухнув антипольскою промовою

28 липня 2024 06:10
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Орбан звинуватив поляків у закупівлях газу у РФ і моралізаторстві
Виступ Віктора Орбана. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Виступаючи у Вільному університеті Балваньосі прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Польщу у блюзнірстві. За його словами, французу, на відміну від польського уряд, поводяться більш порядно.

Про це 27 липня, у суботу повідомляє угорське видання HVG.

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За словами угорського прем'єра, польський уряд продовжує купувати російські енергоресурси та при цьому має нахабство моралізувати та дорікати Угорщині за стосунки з Росією. 

"В цьому аспекті навіть французи кращі. Вони обігнали нас по у закупівлях російського газу, але хоча б не читають нам якісь моралі, як поляки",  — заявив Орбан. 

Він зазначив, що такого багато років не бачив такої лицемірної політики, яку зараз проводить Польща. 

Проте не забув угорський прем'єр про Україну. На його думку, попри 11 мільйонів біженців Україна успішно малими силами протистоїть Росії. Але все одно, за словами Орбана, мир в Україні можливий тільки за допомогою третьої сторони, тому що жодна зі сторін конфлікту ніколи не визнає свою неправоту.

Раніше ми писали, що Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. 

Своєю чергою в Офісі Президента заявили про готовність України передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн. 

Польща переговори Угорщина Віктор Орбан війна в Україні

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