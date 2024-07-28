Орбан обвинил поляков в закупках газа у РФ и морализаторстве

Выступление Виктора Орбана. Фото: Reuters

Выступая в Свободном университете Балваньоси, премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Польшу в лицемерии. По его словам, французы, в отличие от польского правительства, ведут себя более порядочно.

Об этом 27 июля в субботу сообщает венгерское издание HVG.

Читайте также:

Почему Орбан набросился на поляков

По словам венгерского премьера, польское правительство продолжает покупать российские энергоресурсы и при этом имеет нахальство морализаторствовать и упрекать Венгрию в отношениях с Россией.

"В этом аспекте даже французы лучше. Они обогнали нас по закупкам российского газа, но хотя бы не читают нам какие-то морали, как поляки", — заявил Орбан.

Он отметил, что такого много лет не видел такой лицемерной политики, которую сейчас проводит Польша.

Однако не забыл венгерский премьер об Украине. По его мнению, несмотря на 11 миллионов беженцев, Украина успешно малыми силами противостоит России. Но все равно, по словам Орбана, мир в Украине возможен только посредством третьей стороны, потому что ни одна из сторон конфликта никогда не признает свою неправоту.

Ранее мы писали, что Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.

В свою очередь в Офисе Президента заявили о готовности Украины передавать свои предложения России с помощью третьих стран.