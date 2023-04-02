"Гірше тюрми": ЗМІ показали, в яких жахливих умовах живуть охоронці британського короля

Солдати королівської гвардії скаржаться на погані умови у казармах

У ЗМІ з'явилися фото жахливих умов у знаменитих Веллінгтонських казарм, де проживають солдати п'яти полків королівської гвардії. Саме вони охороняють короля Британії Чарльза ІІІ. Ці казарми знаходяться неподалік від Букінгемського палацу.

Про це пише Daily Mail.

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Британський таблоїд оприлюднив знімки куп сміття у кімнатах та коридорах, забитих, брудних туалетів і старої техніки у Веллінгтонських казармах, які знаходяться неподалік від Букінгемського палацу і є домом для п’яти найвідоміших полків армії: Колдстрім, Гренадерської, Ірландської, Шотландської та Валлійської гвардій.

Солдати королівської гвардії захищають суверена та королівські палаци з 1660 року до наших днів, їхніх солдат фотографували мільйони туристів з усього світу, коли вони стояли на варті біля Букінгемського палацу та палацу Сент-Джеймс. Але, як наголошує видання, красива форма приховує жахливі умови побуту цих гвардійців.

Як розповіли виданню деякі гвардійці, умови проживання у казармах "мерзенні" та "гірші, ніж у в'язниці".

Один з колишніх охоронців із Колдстрім, який не захотів називати свого імені, розповідаючи про умови в казармах, заявив виданню, що влада "жахливо ставитися до солдатів, які виконують дуже важливу роботу". За його словами, в'язні в Британії мають кращі умови життя, ніж королівські гвардійці.

"Веллінгтонські казарми абсолютно брудні, але ззовні вони виглядають чудово. Туристи стоять біля воріт, щоб сфотографуватися, але вони не повірять, яке життя солдатів усередині", — розповів він.

Колишній гвардієць додав, що звільнився зі служби саме через жахливі умови у казармах. Він розповів, що у приміщеннях багато пацюків, усюди купи сміття, а з туалетів нестерпний сморід.

"Я можу вас запевнити, що в офіцерському корпусі цього не станеться. Я більше не міг цього терпіти, це було гірше, ніж жити в брудному сквоті. Я терпів це кілька років, але нічого не змінилося. Британська громадськість повинна знати, як у цій країні поводяться з солдатами", — сказав співрозмовник видання.

Умови в казармах, як зазначає видання, це лише частина проблем королівських гвардійців. Вони також скаржаться на низьку зарплату, яка також часто стає причиною звільнення солдатів зі служби.

Нагадаємо, нещодавно король Великої Британії Чарльз III разом з дружиною, королевою-консортом Каміллою прилетів до Німеччини. Для нього це перший офіційний візит в іншу країну як монарха.