"Хуже тюрьмы": СМИ показали, в каких ужасных условиях живут охранники британского короля

Солдаты королевской гвардии жалуются на плохие условия в казармах

В СМИ появились фото ужасающих условий у знаменитых Веллингтонских казармах, где проживают солдаты пяти полков королевской гвардии. Именно они охраняют короля Британии Чарльза ІІІ. Эти казармы находятся недалеко от Букингемского дворца.

Об этом пишет Daily Mail.

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Британский таблоид обнародовал снимки куч мусора в комнатах и коридорах, забитых, грязных туалетов и старой техники в Веллингтонских казармах, которые находятся неподалеку от Букингемского дворца и являются домом для пяти известнейших полков армии: Колдстрим, Гренадерской, Ирландской, Шотландской и Валлийской гвардий.

Солдаты королевской гвардии защищают суверена и королевские дворцы с 1660 года по настоящее время, их солдат фотографировали миллионы туристов со всего мира, когда они стояли на страже возле Букингемского дворца и дворца Сент-Джеймс. Но, как отмечает издание, красивая форма скрывает ужасающие условия быта этих гвардейцев.

Как рассказали некоторые гвардейцы, условия проживания в казармах "мерзкие" и "хуже, чем в тюрьме".

Один из бывших гвардейцев из Колдстрим, не захотевший называть своего имени, рассказывая об условиях в казармах, заявил изданию, что власть "ужасно относиться к солдатам, выполняющим очень важную работу". По его словам, заключенные в Британии имеют лучшие условия жизни, чем королевские гвардейцы.

"Веллингтонские казармы абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь солдат внутри", — рассказал он.

Бывший гвардеец добавил, что уволился со службы именно из-за ужасных условий в казармах. Он рассказал, что в помещениях много крыс, всюду горы мусора, а из туалетов невыносимая вонь.

"Я могу вас заверить, что в офицерском корпусе этого не произойдет. Я больше не мог этого терпеть, это было хуже, чем жить в грязном сквоте. Я терпел это несколько лет, но ничего не изменилось. Британская общественность должна знать, как в этой стране обращаются с солдатами", — сказал собеседник издания.

Условия в казармах, как отмечает издание, лишь часть проблем королевских гвардейцев. Они также жалуются на низкую зарплату, которая тоже часто становится причиной увольнения солдат со службы.

Напомним, недавно король Великобритании Чарльз III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой прилетел в Германию. Для него это первый официальный визит в другую страну в качестве монарха.