Глава МАГАТЕ відклав поїздку на Запорізьку АЕС: яка причина

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відклав поїздку на українську Запорізьку АЕС, яку контролює Росія. Він пояснив, що це проблеми безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

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Гроссі відклав поїздку на ЗАЕС

Як зазначає агентство, голова МАГАТЕ мав прибути з візитом на Запорізьку АЕС у середу, 14 червня після того, як 13 червня побував у Києві та провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про візит Гроссі буде відкладено на "кілька годин" через проблеми безпеки.

"Наразі проводяться перевірки безпеки з огляду на загальну ситуацію в регіоні. Найближчим часом очікується візит гендиректора ЗАЕС", — повідомляє Reuters, посилаючись на дипломатичне джерело.

Зазначається, що на півдні та сході України тривають запеклі бої на тлі початку контрнаступу ЗСУ. Рафаель Гроссі заявив, що дуже стурбований тим, що атомна станція може потрапити зону бойових дій, тому і відклав свій візит.

Нагадаємо, 6 червня Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили наслідки підриву на Каховській ГЕС. Також лідери говорили, як на тлі катастрофи зменшити ризики аварій на ЗАЕС.