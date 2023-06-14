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Глава МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС: какая причина

14 июня 2023 17:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Глава МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС: какая причина
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил поездку на украинскую Запорожскую АЭС, которую контролирует Россия. Он объяснил, что это проблемы безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

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Гросси отложил поездку на ЗАЭС

Как отмечает агентство, глава МАГАТЭ должен прибыть с визитом на Запорожскую АЭС в среду, 14 июня после того, как 13 июня побывал в Киеве и провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

О визите Гросси будет отложено на "несколько часов" из-за проблем безопасности.

"В настоящее время проводятся проверки безопасности, учитывая общую ситуацию в регионе. В ближайшее время ожидается визит гендиректора ЗАЭС", — сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатический источник.

Отмечается, что на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои на фоне начала контрнаступления ВСУ. Рафаэль Гросси заявил, что очень обеспокоенный тем, что атомная станция может попасть в зону боевых действий, поэтому и отложил свой визит.

Напомним, 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили последствия взрыва на Каховской ГЭС. Также лидеры говорили, как на фоне крушения уменьшить риски аварий на ЗАЭС.

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