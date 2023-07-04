Глава МЗС Британії запропонував сценарій вступу України до НАТО

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі. Фото: росЗМІ

Україна зможе приєднатися до НАТО за сценарієм Фінляндії Швеції. Проте для цього потрібно дочекатись завершення війни.

Про це заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю газеті La Repubblica.

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У Британії впевнені, що Україна зможе без "офіційної тяганини" стати членом Альянсу за сценарієм Фінляндії Швеції. Ці країни вступають до НАТО без Плану дій щодо членства.

"Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією", — сказав він.

Проте Клеверлі зазначив, що, найімовірніше, членство України відбудеться після завершення війни.

"Армія в Києві тепер має досвід постачання озброєнь та навчання за стандартами НАТО", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО "зараз". Навіть якщо членство настане лише після війни.