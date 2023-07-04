Глава МИД Британии предложил сценарий вступления Украины в НАТО

Глава МИД Британии Джеймс Клэверли. Фото: росСМИ

Украина сможет присоединиться к НАТО по сценарию Финляндии Швеции. Однако для этого нужно дождаться завершения войны.

Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли в интервью газете La Repubblica.

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В Британии уверены, что Украина сможет без "официальной волокиты" стать членом Альянса по сценарию Финляндии Швеции. Эти страны вступают в НАТО без Плана действий по членству.

"Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", — сказал он.

Однако Клеверли отметил, что, скорее всего, членство Украины состоится после завершения войны.

"Армия в Киеве теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО", — добавил он.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "сейчас". Даже если членство придет только после войны.