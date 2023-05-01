Глава МЗС Чехії негативно відреагував на слова "громадянська війна в Україні"

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський. Фото: Jan Lipavský/twitter

Депутат правопопулістської чеської партії "Свобода і пряма демократія" Їржі Кобза заявив, що в Україні зараз йде громадянська війна. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський одразу ж спростував його слова.

Відповідну заяву зробив депутат правопопулістської чеської партії "Свобода і пряма демократія" Їржі Кобза під час ток-шоу на CNN Prima News.

Читайте також:

Громадянська війна

"В Україні в цей момент йде громадянська війна", — сказав Кобза.

Реакція на його слова з боку глави чеської дипломатії не змусила себе довго чекати.

"В Україні немає громадянської війни. Це абсолютна брехня", — заявив Ян Ліпавський.

Зазначається, що Кобза продовжував наполягати на совїх словах в прямому ефірі.

"Громадянська війна все ще триває, незалежно від того, чи є там росіяни, чи ні. І на додачу до цього є ще одна війна, тобто російсько-українська. Але громадянська війна — це найгірша форма війни, яка може існувати", — заявив чеський депутат.

"Це російська імперська агресія з самого початку. Вони створили фейкові держави. Ви клюєте на російські наративи — і це сумно", — заперечив глава МЗС.

У шоу також йшлося про можливий вступ України до Європейського Союзу. Щодо самого процесу вступу, Ліпавський сказав, що він може розпочатися вже цього року, якщо вдасться переконати всі держави Союзу. Колишній дипломат Кобза заявив, що, на думку його партії, Україна не повинна стати членом ЄС.

Нагадаємо, що Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну. Зараз Україні критично не вистачає боєприпасів, необхідних країні для контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.