Глава МИД Чехии негативно отреагировал на слова "гражданская война в Украине"

Глава МИД Чехии Ян Липовский. Фото: Jan Lipavský/twitter

Депутат правопопулистской чешской партии "Свобода и прямая демократия" Йиржи Кобза заявил, что в Украине сейчас идет гражданская война. Глава МИД Чехии Ян Липовский сразу же опроверг его слова.

Соответствующее заявление сделал депутат правопопулистской чешской партии "Свобода и прямая демократия" Йиржи Кобза во время ток-шоу на CNN Prima News.

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Гражданская война

"В Украине в этот момент идет гражданская война", — сказал Кобза.

Реакция на его слова со стороны главы чешской дипломатии не заставила себя долго ждать.

"В Украине нет гражданской войны. Это абсолютная ложь", — заявил Ян Липовский.

Отмечается, что Кобза продолжал настаивать на своих словах в прямом эфире.

"Гражданская война все еще продолжается, независимо от того, есть ли там россияне или нет. И вдобавок к этому есть еще одна война, то есть российско-украинская. Но гражданская война — это самая плохая форма войны, которая может существовать", — заявил ческий депутат.

"Это российская имперская агрессия с самого начала. Они создали фейковые государства. Вы клюете на российские нарративы — и это грустно", — возразил глава МИД.

В шоу также говорилось о возможном вступлении Украины в Европейский Союз. Относительно самого процесса вступления Липовский сказал, что он может начаться уже в этом году, если удастся убедить все государства Союза. Бывший дипломат Кобза заявил, что, по мнению его партии, Украина не должна стать членом ЕС.

Напомним, что Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину. Сейчас Украине критически не хватает боеприпасов, необходимых стране для контрнаступления против России и возобновления контроля над своей территорией.