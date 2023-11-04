Глава МЗС Хорватії спричинив скандал спробою поцілувати Бербок

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман. Фото: Facebook глави МЗС Хорватії

Міністр закордонних справ Хорватії Грліч-Радман спричинив скандал на саміті країн Євросоюзу. Він намагався поцілувати главу МЗС Німеччини Анналену Бербок.

Про це повідомляє телеграм-канал "Политика Страны".

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Скандальний поцілунок Грліч-Радмана

На відео потрапив момент, як глава МЗС Хорватії потягся поцілувати Анналену Бербок, проте йому це не вдалось. Політикиня ухилилась від нього.

Деякі європейські політики обурені поведінкою хорватського міністра і навіть заявляють про спробу насильства. Проте Грліч-Радман вже вибачився за вчинок.

"Можливо, це був недоречний момент. Якщо хтось побачив у цьому щось погане, я перепрошую перед тими, хто так це сприйняв", — зазначив Грліч-Радман.

За словами хорватського міністра, через запізнення літака він зустрівся з Бербок після прибуття до Берліна лише в момент групового фото.

"Не знаю, в чому була проблема. Я не сприйняв це так, я цього не усвідомив. Ми завжди щиро вітаємо одне одного. Це душевні стосунки між колегами", — виправдався він.

Нагадаємо, через події на Близькому Сході ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні. На це вплинула ще й очевидна радість російського диктатора Володимира Путіна через те, що відбувається. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі.