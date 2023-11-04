Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Фото: Facebook главы МИД Хорватии

Министр иностранных дел Хорватии Грлич-Радман вызвал скандал на саммите стран Евросоюза. Он пытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Политика Страны".

Читайте также:

Скандальный поцелуй Грлич-Радмана

На видео попал момент, как глава МИД Хорватии потянулся поцеловать Анналену Бербок, однако ему это не удалось. Политик уклонилась от него.

Некоторые европейские политики возмущены поведением хорватского министра и даже заявляют о попытке насилия. Однако Грлич-Радман уже извинился за поступок.

"Возможно, это был неуместный момент. Если кто-то увидел в этом что-то плохое, я извиняюсь перед теми, кто это так воспринял", — отметил Грлич-Радман.

По словам хорватского министра, из-за опоздания самолета он встретился с Бербок по прибытии в Берлин только в момент группового фото.

"Не знаю, в чем была проблема. Я не воспринял это так, я этого не осознал. Мы всегда искренне здороваемся друг с другом. Это душевные отношения между коллегами", — оправдался он.

Напомним, из-за событий на Ближнем Востоке ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. На это повлияла еще и очевидная радость российского диктатора Владимира Путина из-за происходящего. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.