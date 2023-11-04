Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок
Министр иностранных дел Хорватии Грлич-Радман вызвал скандал на саммите стран Евросоюза. Он пытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Политика Страны".
Скандальный поцелуй Грлич-Радмана
На видео попал момент, как глава МИД Хорватии потянулся поцеловать Анналену Бербок, однако ему это не удалось. Политик уклонилась от него.
Некоторые европейские политики возмущены поведением хорватского министра и даже заявляют о попытке насилия. Однако Грлич-Радман уже извинился за поступок.
"Возможно, это был неуместный момент. Если кто-то увидел в этом что-то плохое, я извиняюсь перед теми, кто это так воспринял", — отметил Грлич-Радман.
По словам хорватского министра, из-за опоздания самолета он встретился с Бербок по прибытии в Берлин только в момент группового фото.
"Не знаю, в чем была проблема. Я не воспринял это так, я этого не осознал. Мы всегда искренне здороваемся друг с другом. Это душевные отношения между коллегами", — оправдался он.
Напомним, из-за событий на Ближнем Востоке ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. На это повлияла еще и очевидная радость российского диктатора Владимира Путина из-за происходящего. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.
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