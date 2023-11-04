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Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок

4 ноября 2023 17:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Фото: Facebook главы МИД Хорватии
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел Хорватии Грлич-Радман вызвал скандал на саммите стран Евросоюза. Он пытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Политика Страны".

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На видео попал момент, как глава МИД Хорватии потянулся поцеловать Анналену Бербок, однако ему это не удалось. Политик уклонилась от него.

Некоторые европейские политики возмущены поведением хорватского министра и даже заявляют о попытке насилия. Однако Грлич-Радман уже извинился за поступок.

"Возможно, это был неуместный момент. Если кто-то увидел в этом что-то плохое, я извиняюсь перед теми, кто это так воспринял", — отметил Грлич-Радман.

По словам хорватского министра, из-за опоздания самолета он встретился с Бербок по прибытии в Берлин только в момент группового фото.

"Не знаю, в чем была проблема. Я не воспринял это так, я этого не осознал. Мы всегда искренне здороваемся друг с другом. Это душевные отношения между коллегами", — оправдался он.

Напомним, из-за событий на Ближнем Востоке ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. На это повлияла еще и очевидная радость российского диктатора Владимира Путина из-за происходящего. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

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