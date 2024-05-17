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Глава МЗС Німеччини заявила, що Україні потрібна далекобійна зброя для захисту Харкова

17 травня 2024 16:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Глава МЗС Німеччини заявила, що Україні потрібна далекобійна зброя для захисту Харкова
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила з закликом надати Україні більше далекобійної зброї для відбиття наступу Росії на півночі Харківської області. Ця заява була зроблена перед початком засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі.

Про це повідомляє видання Reuters в п'ятницю, 17 травня. 

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Україна потребує озброєння

За словами Бербок, ситуація навколо Харкова залишається дуже напруженою через новий російський наступ, який розпочався в ніч проти 10 травня. Наголосивши на необхідності перекриття російських шляхів постачання та надання Збройним Силам України далекобійної зброї, яка може бути використана на середніх і великих відстанях, вона підкреслила, що Німеччина співпрацює з іншими партнерами для реалізації цього завдання.

"Це надзвичайно складна ситуація", — додала міністерка, висловлюючи серйозність загрози, яку ставить російський наступ на території України.

Цей заклик Німеччини відображає зростаючу занепокоєність міжнародної спільноти щодо ескалації конфлікту в Україні та визнає потребу в додатковій підтримці для країни в боротьбі за свою територіальну цілісність та безпеку своїх громадян.

Раніше Президент Володимир Зеленськийзаявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.

Також Президент України повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

Німеччина
Харків
військова допомога
Анналена Бербок
Харківська область
військова техніка
війна в Україні

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