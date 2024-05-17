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Глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дальнобойное оружие для защиты Харькова

17 мая 2024 16:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дальнобойное оружие для защиты Харькова
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с призывом предоставить Украине более дальнобойное оружие для отражения наступления России на севере Харьковской области. Это заявление было сделано перед началом заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.

Об этом сообщает издание Reuters в пятницу, 17 мая.

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По словам Бербок, ситуация вокруг Харькова остается очень напряженной из-за нового российского наступления, которое началось в ночь на 10 мая. Отметив необходимость перекрытия российских путей поставок и предоставления Вооруженным Силам Украины дальнобойного оружия, которое может быть использовано на средних и больших расстояниях, она подчеркнула, что Германия сотрудничает с другими партнерами для реализации этой задачи.

"Это очень сложная ситуация", — добавила министр, выражая серьезность угрозы, которую ставит российское наступление на территории Украины.

Этот призыв Германии отражает растущую обеспокоенность международного сообщества по поводу эскалации конфликта в Украине и признает потребность в дополнительной поддержке для страны в борьбе за свою территориальную целостность и безопасность своих граждан.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего два зенитно-ракетных комплекса Patriot . По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.

Также Президент Украины сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются, в частности ранен руководитель администрации населенного пункта.

Германия
Харьков
военная помощь
Анналена Бербок
Харьковская область
военная техника
война в Украине

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