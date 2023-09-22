Глава МЗС Польщі гостро відреагував на порівняння його країни з Росією

Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау. Фото: Polskie Radio

Порівняння Польщі з Росією, які останніми днями було чути у заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства. Це може призвести до перегляду поляками свого ставлення до України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

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"Вони ведуть до глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але передусім індивідуальної", — заявив Рау.

Він сказав, що у тих самих домівках, де поляки спонтанно приймали українських біженців та слухали історії їхньої долі, "сьогодні ми дивуємося, як поляки і росіяни можуть згадуватися в одному ряду як такі, що завдають шкоди українцям".

"Протягом століть Польща і Україна були жертвами російського імперіалізму, який намагався підкорити нас, чи то в 1939 році в Польщі, чи то в 2022 році в Україні, за допомогою зґвалтувань, пограбувань, депортацій і страт. Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини", — заявив Рау.

Саме тому, зазначив глава МЗС Польщі, "ми вважаємо нинішню політику України не тільки шкідливою, болісною але, перш за все, образливою".

Польща вірить в перемогу України

Він запевнив, що Польща "вірить в перемогу України" і "не буде стояти осторонь".

"Але ми не дозволимо, щоб відносини з Польщею були куплені в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні. Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до доброї волі української влади", — йдеться у заяві міністра.

Раніше ми повідомляли, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.

Нагадуємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що погіршення відносин між Україною та Польщею не слід розцінювати як "серйозний розкол". Це не обов'язково призведе до того, що Варшава зовсім перестане підтримувати Київ.