Глава МЗС Польщі гостро відреагував на порівняння його країни з Росією
Порівняння Польщі з Росією, які останніми днями було чути у заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства. Це може призвести до перегляду поляками свого ставлення до України.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
Заяви деяких українських політиків ображають поляків
"Вони ведуть до глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але передусім індивідуальної", — заявив Рау.
Він сказав, що у тих самих домівках, де поляки спонтанно приймали українських біженців та слухали історії їхньої долі, "сьогодні ми дивуємося, як поляки і росіяни можуть згадуватися в одному ряду як такі, що завдають шкоди українцям".
"Протягом століть Польща і Україна були жертвами російського імперіалізму, який намагався підкорити нас, чи то в 1939 році в Польщі, чи то в 2022 році в Україні, за допомогою зґвалтувань, пограбувань, депортацій і страт. Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини", — заявив Рау.
Саме тому, зазначив глава МЗС Польщі, "ми вважаємо нинішню політику України не тільки шкідливою, болісною але, перш за все, образливою".
Польща вірить в перемогу України
Він запевнив, що Польща "вірить в перемогу України" і "не буде стояти осторонь".
"Але ми не дозволимо, щоб відносини з Польщею були куплені в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні. Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до доброї волі української влади", — йдеться у заяві міністра.
Раніше ми повідомляли, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.
Нагадуємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що погіршення відносин між Україною та Польщею не слід розцінювати як "серйозний розкол". Це не обов'язково призведе до того, що Варшава зовсім перестане підтримувати Київ.