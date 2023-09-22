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Глава МИД Польши остро отреагировал на сравнение его страны с Россией

22 сентября 2023 10:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава МИД Польши остро отреагировал на сравнение его страны с Россией
Глава МИД Польши Збигнев Рау. Фото: Polskie Radio
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сравнения Польши с Россией, которые в последние дни были слышны в заявлениях украинских политиков, чрезвычайно оскорбительны для польского общества. Это может привести к пересмотру поляками своего отношения к Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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"Они ведут к глубокой переписи польского сознания относительно Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального", — заявил Рау.

Он сказал, что в тех же домах, где поляки спонтанно принимали украинских беженцев и слушали истории их судьбы, "сегодня мы удивляемся, как поляки и россияне могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам".

"На протяжении веков Польша и Украина были жертвами российского империализма, пытавшегося покорить нас, будь то в 1939 году в Польше или в 2022 году в Украине, посредством изнасилований, ограблений, депортаций и казней. Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи", — заявил Рау.

Именно поэтому, отметил глава МИД Польши, "мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной, но, прежде всего, оскорбительной".

Польша верит в победу Украины

Он заверил, что Польша "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне".

"Но мы не позволим, чтобы отношения с Польшей были куплены во имя частного состояния и чужих интересов, враждебных Польше и Украине. Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти", — говорится в заявлении министра.

Ранее мы сообщали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.

Напомним, президент Чехии Петр Павел считает, что ухудшение отношений между Украиной и Польшей не следует расценивать как "серьезный раскол". Это не обязательно приведет к тому, что Варшава совсем перестанет поддерживать Киев.

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