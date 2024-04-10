Міністр оборони США Ллойд Остін порадив Україні не атакувати НПЗ

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: SCANPIX/AFP/KEVIN DIETSCH

Удари України по нафтопереробних підприємствах Росії можуть позначитися на світових енергетичних ринках. Тому Україні варто обрати інші цілі в РФ. Наприклад, військові об'єкти.

Про це очільник Пентагону заявив на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, передає Bloomberg.

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"Удари по російським НПЗ можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", — переконаний Міністр оборони США.

Заяву міністра розкритикував сенатор-республіканець Майк Коттон: "Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали у рік виборів".

Раніше ми повідомляли, що атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей.

Нагадаємо, 2 квітня Служба безпеки України та Головне управління розвідки у ході спільної спецоперації уразили нафтопереробний завод у російському Татарстані.