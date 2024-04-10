Министр обороны США Ллойд Остин посоветовал Украине не атаковать НПЗ

Глава Пентагона посоветовал Украине не атаковать НПЗ России и выбрать другие цели
Удары Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям России могут отразиться на мировых энергетических рынках. Поэтому Украине следует выбрать другие цели в РФ. Например, военные объекты.
Об этом глава Пентагона заявил на заседании Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США, передает Bloomberg.
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"Удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу", — убежден Министр обороны США.
Заявление министра раскритиковал сенатор-республиканец Майк Коттон: "Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов".
Ранее мы сообщали, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могли вывести из строя 15% российских мощностей.
Напомним, 2 апреля Служба безопасности Украины и Главное управление разведки в ходе совместной спецоперации атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.
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