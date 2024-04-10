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Глава Пентагона посоветовал Украине не атаковать НПЗ России и выбрать другие цели

10 апреля 2024 02:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Министр обороны США Ллойд Остин посоветовал Украине не атаковать НПЗ
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: SCANPIX/AFP/KEVIN DIETSCH
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Удары Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям России могут отразиться на мировых энергетических рынках. Поэтому Украине следует выбрать другие цели в РФ. Например, военные объекты.

Об этом глава Пентагона заявил на заседании Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США, передает Bloomberg.

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"Удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу", — убежден Министр обороны США.

Заявление министра раскритиковал сенатор-республиканец Майк Коттон: "Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов".

Ранее мы сообщали, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могли вывести из строя 15% российских мощностей.

Напомним, 2 апреля Служба безопасности Украины и Главное управление разведки в ходе совместной спецоперации атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Джо Байден
США
война
выборы
НПЗ
электроэнергия
Пентагон
Ллойд Остин

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