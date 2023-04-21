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Глава Пентагону розповів про допомогу Заходу для України: що туди увійшло

21 квітня 2023 18:54
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Глава Пентагону розповів про допомогу Заходу для України: що туди увійшло
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків. А також тисячі одиниць іншої бойової техніки та боєприпасів.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками одинадцятої зустрічі у форматі "Рамштайн".

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"Лише за кілька місяців ця Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1 550 броньованих машин, а також іншого обладнання й боєприпасів для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", — сказав Остін.

Також він додав, що американські танки Abrams, на яких навчатимуться українські танкісти, прибудуть до Німеччини протягом наступних кількох тижнів.

"Я впевнений, що ці озброєння й тренування особового складу ЗСУ допоможуть Україні здобувати перемоги", — підсумував міністр оборони США.

Нагадаємо, 21 квітня на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" стартувало одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України. 

На зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

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