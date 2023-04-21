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Глава Пентагона рассказал о помощи Запада для Украины: что туда вошло

21 апреля 2023 18:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Глава Пентагона рассказал о помощи Запада для Украины: что туда вошло
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Фото: ЭРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Страны-участники Контактной группы по обороне Украины предоставили Вооруженным силам Украины более 230 танков. А также тысячи единиц боевой техники и боеприпасов.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам одиннадцатой встречи в формате "Рамштайн".

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"Лишь через несколько месяцев эта Контактная группа поставила более 230 танков, более 1 550 бронированных машин, а также другого оборудования и боеприпасов для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад", — сказал Остин.

Также он добавил, что американские танки Abrams, на которых будут учиться украинские танкисты, прибудут в Германию в течение нескольких недель.

"Я уверен, что эти вооружения и тренировки личного состава ВСУ помогут Украине одерживать победы", — подытожил министр обороны США.

Напомним, 21 апреля на базе ВВС США в Германии "Рамштайн" стартовало одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины.

На встрече западных союзников в формате "Рамштайн" Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

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