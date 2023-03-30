Глави МЗС країн східного флангу НАТО зберуться на зустріч у Польщі

Зустріч міністрів "Бухарестської дев'ятки" відбудеться у Польщі

Увечері 30 березня до польського міста Лодзь прибудуть міністри закордонних справ країн східного флангу НАТО. У п'ятницю, 31 березня, там запланована зустріч перед майбутнім самітом Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Що відомо

Під час п'ятничної зустрічі очільники МЗС дев'яти європейських країн мають обговорити війну в Україні та безпеку Східної Європи. Це буде одна з багатьох зустрічей країн регіону перед липневим самітом НАТО.

Група під назвою "Бухарестська дев’ятка" об’єднує Польщу, країни Балтії, Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію. Це країни, які знаходяться в безпосередній близькості до росії, що робить їх найбільш вразливими до гібридної діяльності москви. Протягом семи років дев'ять країн намагалися виробити спільну позицію до наступних самітів НАТО.

З 2014 року, коли росія окупувала Крим, Північноатлантичний альянс збільшив чисельність своїх сил швидкого реагування. До країн Східної Європи направлені війська НАТО. Також ведеться робота з реформування систем управління та логістики.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався із командувачем Збройних сил США у Європі генералом Крістофером Каволі. Під час телефонної розмови порушувалися питання постачання Україні зброї, військової техніки та боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що очікує від липневого Вільнюського саміту НАТО кроків Альянсу назустріч Україні щодо гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до Альянсу.